Сборная Новой Зеландии прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций

Сборная Новой Зеландии прибыла в Россию, где примет участие в Кубке конфедераций. Турнир стартует 17 июня и продлится до 2 июля.
Новозеландцы прилетели в Санкт-Петербург, откуда на автобусе в сопровождении полицейского эскорта отправились в гостиницу. Об этом говорится на официальной странице новозеландцев в "Твиттере".
Новая Зеландия попала в группу А, где сыграет с Россией, Португалией и Мексикой. Первый матч новозеландцы проведут 17 июня против России на стадионе «Санкт-Петербург».
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».
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