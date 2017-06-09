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Аргентина благодаря голу Меркадо обыграла Бразилию

9 июня 2017, пятница. 15:08. Футбол

В Мельбурне завершился товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» и завершилась в пользу аргентинцев – 1:0.

Единственный гол был забит перед уходом на перерыв. На 45-й минуте отличился 30-летний защитник «Севильи» Габриэль Меркадо. Несмотря на то что времени оставалось предостаточно, счёт больше не менялся.

В составе сборной Бразилии на поле вышел полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, который на 81-й минуте заменил Паулиньо.

Победа над Бразилией стала для аргентинцев первой с 2012 года.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
09 июня 2017, пятница. 13:05 МСК
Бразилия
0 : 1
Аргентина
0:1 – Меркадо – 45
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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