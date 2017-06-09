Олег Веретенников покинул пост главного тренера молодёжной команды «Оренбурга», с которой работал в прошлом сезоне, когда коллектив выступал в молодёжном первенстве России. Под его руководством команда заняла в турнирной таблице чемпионата 13-е место.
«Руководство, администрация, тренерский штаб и игроки ФК «Оренбург» благодарят Олега Веретенникова, который в сезоне-2016/2017 являлся главным тренером молодёжной команды ФК «Оренбург», за проделанную работу и желают успешного продолжения карьеры. В ближайшее время будет объявлено о структурных изменениях в молодёжном футболе ФК «Оренбург», — говорится на официальном сайте клуба.