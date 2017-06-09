Сампаоли: Месси будет лучшим игроком мира до завершения карьеры

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал победу над командой Бразилии (1:0) в товарищеском матче, а также назвал лидера «альбиселесте» Лионеля Месси лучшим игроком мира.
«В целом мне понравилось отношение игроков. У нас не было много времени на подготовку. В первом тайме у нас было больше моментов, чем у них, но потом Бразилия могла отыграться. Обыграть Бразилию всегда будет мотивацией для нас, матчи с ними — это классика.
Что касается Месси, то он будет лучшим игроком мира до завершения карьеры. Это всё, что я могу сказать про Лео", — цитирует Сампаоли Goal.
Сампаоли: Месси превзошёл все мои ожидания