Бышовец: сборная России хорошо подготовлена к Кубку конфедераций

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ничейный результат в матче между сборными России и Чили (1:1).
«Я остался доволен результатом, а также функциональным состоянием игроков. Чувствуется, что есть определённая совместимость игроков. Несмотря на то что были внесены коррективы в состав, проведены некоторые эксперименты, в целом можно считать, что команда выполнила игровую установку, что очень важно.
Может быть, не хватало творчества и креатива в атаке, например, того, что продемонстрировал Санчес. С его появлением мы увидели, что чилийцы начали острее атаковать. В целом же можно говорить, что в команде есть игровая идея. Надо только усилить игру в атаке. Шансы были, но реализация оставила желать лучшего.
Думаю, что положительные моменты для Черчесова сложатся, как мозаика, в единую философию. Мы можем говорить, что команда хорошо подготовлена к Кубку конфедераций. Но надо понимать, что официальные матчи будут проходить несколько в другом ключе», — сказал Бышовец в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.