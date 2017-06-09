Глушаков: не в первый раз играем против таких игроков, как Видаль и Санчес

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал ничью с командой Чили (1:1) в товарищеском матче в Москве, а также поделился впечатлениями от встречи со звёздными игроками соперника — полузащитником Артуро Видалем и нападающим Алексисом Санчесом.
«Была игра рукой – мяч попал в локоть. Подготовка к Кубку конфедераций идёт и у нас, и у Чили. Поэтому нормально сыграли, выполнили установку тренера. Есть ещё над чем работать, есть моменты, где мы допускали ошибки. Впереди ещё неделя до официальных матчей, поэтому есть возможность эти ошибки исправить.
Похожа ли игра Чили на игру чемпиона Южной Америки? Мы не знаем, в каком они состоянии и как складывается их тренировочный процесс. Может, у них высокие физические нагрузки, а может, была такая тактика на игру. Каждый соперник по-своему настраивается.
Видаль – опытный игрок мирового уровня. Не в первый раз играем с такими футболистами. Санчес тоже хороший футболист, у которого креатив просто зашкаливает. Думаю, таких резких, быстрых и техничных игроков мало. Это футбол – где-то кто-то недобежал, недоиграл. Всё складывается из нескольких факторов, поэтому и пропустили гол.
Отсутствие каждого футболиста сказывается на нас. У нас много травмированных и тех, кто пропускает Кубок конфедераций. Отрабатываем ли на тренировках удары через себя? Если бы я отрабатывал, то не выходил бы на матчи.
Чувствовали ли сегодня лёгкость после нагрузок? У всех по-разному. Говорили на эту тему с ребятами сегодня. Я чувствую себя лучше, чем после матча с Венгрией», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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