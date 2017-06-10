«Анжи» продлил контракт с Григоряном и приобрёл Солосина, Удалого и Мамтова

«Анжи» продлил контракт с главным тренером Александром Григоряном и его помощниками на один год, а также пополнил состав голкипером Алексеем Солосиным («Томь»), защитником Игорем Удалым («СКА-Хабаровск») и нападающим Хасаном Мамтовым («Тюмень»), сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
«Вместо того, чтобы набирать игроков из Премьер-Лиги, которые годами сидят в запасе и переходят из одной команды в другую, уже не имея мотивации и воспринимая Премьер-Лигу как нечто обыденное, я решил, что лучше взять трёх-четырёх игроков из первого дивизиона, лидеров в своих командах, с ярко выраженной психологией победителя, с высоким уровнем мастерства, и к ним добавить футболистов высокого уровня. Мы уже обговорили с президентом клуба и селекционным отделом, что, учитывая наши скромные возможности, мы можем себе позволить сделать две-три такие покупки в пределах разумного. Поэтому пусть болельщики не переживают по поводу того, что мы на данный момент привлекли и подписали контракты с Удалым и Мамтовым. Поверьте мне, уж эти футболисты в Премьер-Лиге будут выглядеть достойно. Зато мы сейчас имеем обойму и спокойно готовимся к сезону. При этом я могу сказать, что мы заключили соглашение с голкипером Солосиным. А дальше мы спокойно ждём качества», — сказал Григорян.
«Прежде всего клуб в каждую линию ищет футболистов высокого качества — это позиции нападающего, центрального полузащитника и центрального защитника. Теперь «Анжи» старается вести политику с тем, чтобы поменьше брать людей в аренду. Из арендованных футболистов не каждый может выкладываться на 100 процентов возможностей. В команде из этого количества только единицы смогли выложиться. Но тем не менее, при всех наших ошибках и недочётах, мы слабо выглядели в атаке, поэтому команде нужен квалифицированный форвард. Если даже рассмотреть «Крылья Советов», которые чудом в последний момент не спаслись, то можно возразить и спросить: а сколько очков принёс команде нападающий Корниленко? Я посчитал порядка пятнадцати. В одиночку. Да, можно сказать, что футбол – это командная игра, но это всё красивые слова, потому что один только Корниленко заработал, повторюсь, целых пятнадцать очков», — заключил наставник «Анжи».