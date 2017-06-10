Ивелин Попов: критика в адрес сборной Болгарии должна быть конструктивной

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов поделился впечатлениями от выездного поражения в матче квалификации ЧМ-2018 с командой Беларуси (1:2).
«Конечно, я разочарован. Мы пытались победить, но это был не наш день. Игра пошла совсем не так, как мы хотели. Не могу сказать, что мы были уверены в победе.
Во второй половине мы начали быстрее двигать мяч и завладели преимуществом, но не сумели развить успех. Надеюсь, что болельщики не забудут, что та же команда обыграла Нидерланды. Если критика и будет, то она должна быть конструктивной", — цитирует Попова Sportal.
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