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Измайлов: мог устроиться на более выгодных условиях, но выбрал «Арарат»

10 июня 2017, суббота. 16:45. Футбол

Российский полузащитник Марат Измайлов, подписавший контракт сроком на год с московским «Араратом», прокомментировал свой выбор.

«Как возник вариант с «Араратом»? Мне позвонил президент клуба Валерий Оганесян. Переговоры шли всего пару дней. Сразу привлекло то, что у команды серьёзные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Валерием Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба!

На каком месте стоял финансовый вопрос? В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным. Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток. Вариантов было много, но сейчас я игрок «Арарата» и считаю некорректным говорить об этом.

Мой контракт с «Араратом» рассчитан на один год. Прибуду в расположение клуба, когда попросит руководство. Готов в любой момент присоединиться к команде. На что способен состав команды с такими именитыми игроками, как Павлюченко и Ребко? Это классные футболисты, и в целом команда собирается крепкая. Будем отталкиваться от матча к матчу для достижения максимальных результатов. Мы приложим все усилия, чтобы сразу выйти в ФНЛ.

Что касается «Локомотива» то у него был непростой сезон, но с приходом Юрия Сёмина команда стала более стабильной и выполнила основную задачу, попала в еврокубки. Поэтому считаю, что сезон можно заносить в актив. «Краснодар»? Этот клуб навсегда в моём сердце. Жалею только об одном, что не попал туда 10 лет назад. Там работают великие люди, которые помогли мне прогрессировать как в футбольном, так и в человеческом плане», — цитирует Измайлова пресс-служба УЕФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Арарат Москва ФК Краснодар ФК Локомотив Алексей Ребко Марат Измайлов Роман Павлюченко Юрий Сёмин
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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