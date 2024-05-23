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Игрок «Оренбурга» Обухов: нам по силам обыграть «Спартак»

Игрок «Оренбурга» Обухов: нам по силам обыграть «Спартак»
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов считает, что оренбуржцам по силам обыграть «Спартак» в заключительном туре чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Матч со «Спартаком» по‑прежнему будет особенным?
— Он будет очень важным для команды. Задача — победить, других вариантов нет. Нам по силам обыграть красно‑белых. Не знаю, как он будет действовать, насколько для них игра будет важна, — приводит слова Обухова «Матч ТВ».

Напомним, матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится в эту субботу, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков по результатам 29 матчей.

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