Игрок «Оренбурга» Обухов: нам по силам обыграть «Спартак»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов считает, что оренбуржцам по силам обыграть «Спартак» в заключительном туре чемпионата России.

— Матч со «Спартаком» по‑прежнему будет особенным?

— Он будет очень важным для команды. Задача — победить, других вариантов нет. Нам по силам обыграть красно‑белых. Не знаю, как он будет действовать, насколько для них игра будет важна, — приводит слова Обухова «Матч ТВ».

Напомним, матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится в эту субботу, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков по результатам 29 матчей.