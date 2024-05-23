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Каррера: чемпионом России станет «Зенит» или «Динамо»

Каррера: чемпионом России станет «Зенит» или «Динамо»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Я думаю, что «Зенит» или «Динамо» станет чемпионом России в этом сезоне. «Краснодару» тяжело это сделать», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет с московским «Динамо». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.

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