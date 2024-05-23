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Булыкин: Сафонову нужно ехать в «ПСЖ» и доказывать, что он может быть первым номером

Булыкин: Сафонову нужно ехать в «ПСЖ» и доказывать, что он может быть первым номером
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Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Это нереальный трансфер в плане исполнения и для Сафонова. Если трансфер состоится, нужно ехать и доказывать в топ-команде, что он может играть первым номером. Есть пример Лунина, который отлично заменил Куртуа в «Реале».

Нужно ехать, если Сафонов хочет продолжить карьеру на высоком уровне и в совсем другом футбольном мире. В отличие от России, где нет международных игр, там они проходят постоянно. Для него это будет большим прогрессом и движением вперёд в международной карьере», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.

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