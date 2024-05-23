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Фёдор Кудряшов: очень надеюсь, что мы увидим нового чемпиона РПЛ

Фёдор Кудряшов: очень надеюсь, что мы увидим нового чемпиона РПЛ
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Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 29 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 54 очка, на третьей — «Краснодар» (53).

«Очень надеюсь, что мы увидим нового чемпиона. После пятилетней гегемонии «Зенита» хотелось бы, чтобы чемпионом стало «Динамо» или же «Краснодар», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В заключительном туре чемпионата России «Краснодар» на своём поле сыграет с «Динамо», а «Зенит» примет «Ростов». Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 мск.

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