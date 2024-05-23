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Бубнов ответил, является ли уход Джикии потерей для «Спартака»

Бубнов ответил, является ли уход Джикии потерей для «Спартака»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака». Ранее клуб сообщил, что Джикия покинет красно-белых после завершения контракта. 30-летний Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года.

«Потеря ли для «Спартака»? Они настолько уже долго играют без него, что, наверное, так говорить нельзя. Бабич и как защитник сильнее, и с капитанской повязкой тоже выходит. Чернов помоложе, в расширенный состав сборной попал. У Дуарте контракт действующий, он бы всё равно остался. Защитников хватает, по большому счёту замена есть, и сейчас это не потеря для команды. Если найдут ещё одного игрока уровня Бабича, то снимут все вопросы по обороне», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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