Сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024

Сборная Италии объявила предварительный состав на чемпионат Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Италии.

Фото: Сборная Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Риккардо Калафиори («Болонья»), Андреа Камбьясо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджиоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Самуэле Риччи («Торино»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Сборная Италии проведёт два контрольных матча 4 и 9 июня с национальными командами Турции и Боснии. 6 июня главный тренер Лучано Спаллетти определится с окончательным списком игроков, которые примут участие в чемпионате Европы. На Евро-2024 итальянцы сыграют в группе В с Испанией, Хорватией и Албанией.