Источник: тульский «Арсенал» получил лицензию РФС-1, которая позволяет выступать в РПЛ

Тульский «Арсенал» получил лицензию РФС-1. Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, вероятнее всего, что лицензия отложенная — с учётом, что клуб в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу успеет ликвидировать недочёты.

Ранее сообщалось, что у «Арсенала» имеются проблемы с получением лицензии, хотя команда уже обеспечила себе участие в переходных матчах.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 33 матча. Ранее прямой выход в Российскую Премьер-Лигу обеспечили себе подмосковные «Химки» (63) и махачкалинское «Динамо» (61). «Арсенал» сыграет в переходных матчах, где соперником будет 13-я или 14-я команда РПЛ.