Кирилл Глебов: что Файзуллаев делает на поле со своей антопометрией — просто вау!

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов назвал своего одноклубника Аббосбека Файзуллаева открытием сезона-2023/2024 чемпионата России.

«Для меня Аббос — открытие этого сезона. Уникальный футболист. Что он делает на поле со своей антопометрией — просто вау! Как он обращается с мячом, отдаёт — просто топ.

Его главный плюс? Техника и видение поля. То, как он может обработать, принять, отдать, забить, обыграть. Мне кажется, против него тяжелее всего играть в команде на данный момент. Маленький и быстрый. Всё при нём», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на его счету 10 игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.