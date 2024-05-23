Беляев: знаю, что Кононов хотел пригласить меня в «Спартак»

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», рассказал, что Олег Кононов хотел пригласить его в московский «Спартак».

— Олег Кононов в «Спартак» звал?

— С Олегом Георгиевичем мы побеждали «Спартак» на «Открытие-Арене» (3:2), да и в целом играли здорово. Вскоре после этого его как раз позвали туда. Конкретных обсуждений не было, но, знаю, он тоже хотел меня пригласить.

— Вы же как раз примерно в то время назвали пса Квинси. Это был намёк руководству «Спартака»?

— Никаких намёков (улыбается). Просто хотелось назвать его как-нибудь по-футбольному. Потом он вообще Винчиком стал, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.