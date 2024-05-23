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Беляев: Кононов сказал: «Собирайся в горы и кричи там»

Беляев: Кононов сказал: «Собирайся в горы и кричи там»
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», поделился воспоминаниями о работе под руководством Олега Кононова.

— Самый крутой совет, который Кононов дал лично вам?
— Олег Георгиевич рекомендовал мне поработать над голосом, чтобы я лучше подсказывал партнёрам. Изменять тональность. Представляете, Кононов вникал даже в такие детали! Он понимает, что результат команды собирается по крупицам. На сборах в Австрии сказал мне: «Мы в Альпах. Здесь прекрасное место. Собирайся в горы и кричи там, оттачивай связки».

— Воспользовались советом?
— Я уделял этому моменту внимание. Кононов заметно к себе располагает. Очень приятный человек. С ним было комфортно работать, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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