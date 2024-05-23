Беляев: Кононов часто жёстко ставил игроков на место

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», поделился воспоминаниями о работе под руководством Олега Кононова.

— Кононов считается мягким тренером. Он на самом деле такой?

— Это полностью журналистский штамп. Ваши коллеги смотрят на его поведение во время матчей, оценивают послематчевые комментарии и делают неправильные выводы. Если человек спокойно ведёт себя и по делу говорит об игре, не эмоционирует, это не значит, что он мягкий. Олег Георгиевич — очень твёрдый и волевой человек. Для волевых решений ему не нужно кричать на футболистов. Он часто жёстко ставил игроков на место. Это лучший тренер, с которым я работал. Именно он собрал ту команду, с которой мы вместе с Игорем Черевченко докатили до Лиги Европы, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.