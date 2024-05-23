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Сергей Юран: я оставил «Пари НН» на 11-м месте, а сейчас команда уже не на 11-м

Сергей Юран: я оставил «Пари НН» на 11-м месте, а сейчас команда уже не на 11-м
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о проблемах нижегородцев.

«Я отдохнул, потому что весна была тяжёлой психологически. Не было возможности брать футболистов, которые чего-то стоят. Приходилось в ручном режиме брать бесплатно. Поэтому было тяжело находиться постоянно в напряжении. Ты понимаешь, что это РПЛ и непросто скомплектовать команду, но это получилось сделать до зимней паузы.

Что было потом — это уже не ко мне вопрос. Я объяснял, что нам нужно усилиться, потому что все команды в нижней части таблицы усиливаются. На это нужно было реагировать. В любом случае, после домашней игры с «Динамо» я сказал, что оставлю команду и постараюсь зацепиться за десятое место. Было принято решение, поэтому оставил команду на 11-м месте. Сейчас команда уже не на 11-м месте», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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