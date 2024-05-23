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«По таланту был наравне с Кокориным». Беляев рассказал об обидной судьбе экс-одноклубника

«По таланту был наравне с Кокориным». Беляев рассказал об обидной судьбе экс-одноклубника
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», назвал своего бывшего одноклубника, который не реализовал свой потенциал. Беляев выделил экс-футболиста «Локомотива» Нику Пилиева.

— За кого из бывших партнёров вам досаднее всего?
— За Нику Пилиева. Он был чуть ли не самым сильным в «Локомотиве» по нашему году. А там, помимо меня, играли Саша Кокорин, Алан Гатагов, Дима Полоз и другие футболисты, чьи имена на слуху. По таланту Ника был наравне с Кокориным. Вспомните, как он в 17 лет за ЦСКА выходил против «Манчестер Юнайтед». При этом был скромным и трудолюбивым. Травма его подкосила, к огромному сожалению, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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