Полузащитник «Байера» Джака высказался о завершении беспроигрышной серии команды

Полузащитник немецкого «Байера» Гранит Джака высказался о том, что прервалась беспроигрышная серия команды, которая составила 51 матч во всех турнирах. Вчера, 22 мая, «Байер» проиграл в финале Лиги Европы итальянской «Аталанте» со счётом 0:3. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

«Если честно, непобитый рекорд нас не интересует. Нас это с самого начала не волновало. Речь об игре, и, к сожалению, мы сегодня потерпели поражение в финале. Таков футбол. Мы говорили вчера о том, что игра будет трудной. «Аталанта» заслуживает комплиментов», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА со ссылкой на RTL.

«Байер» сыграет в финале Кубка Германии с «Кайзерслаутерном» в субботу, 25 мая. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.