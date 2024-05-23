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Полузащитник «Байера» Джака высказался о завершении беспроигрышной серии команды

Полузащитник «Байера» Джака высказался о завершении беспроигрышной серии команды
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Полузащитник немецкого «Байера» Гранит Джака высказался о том, что прервалась беспроигрышная серия команды, которая составила 51 матч во всех турнирах. Вчера, 22 мая, «Байер» проиграл в финале Лиги Европы итальянской «Аталанте» со счётом 0:3. Хет-трик оформил Адемола Лукман.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Если честно, непобитый рекорд нас не интересует. Нас это с самого начала не волновало. Речь об игре, и, к сожалению, мы сегодня потерпели поражение в финале. Таков футбол. Мы говорили вчера о том, что игра будет трудной. «Аталанта» заслуживает комплиментов», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА со ссылкой на RTL.

«Байер» сыграет в финале Кубка Германии с «Кайзерслаутерном» в субботу, 25 мая. Начало матча — в 21:00 по московскому времени.

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