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Форвард ЦСКА Мусаев: никогда не скажу, что доволен собой, за весну хотел забить больше

Форвард ЦСКА Мусаев: никогда не скажу, что доволен собой, за весну хотел забить больше
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев признался, что никогда не бывает доволен тем, что показал на футбольном поле.

— Никогда про себя не скажу, что доволен собой. Думаю, что мог больше сделать. Буду работать, чтобы добиваться большего.

— Ты забил пять голов за весну в ЦСКА. Рассчитывал на большее?
— У меня в заметках стоит цифра, и она немного повыше.

— 10?
— Плюс-минус так.

— Чувствовал, что это реально?
— Если боишься мечтать и верить, зачем тогда вообще играть? — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 45 очков за 29 матчей.

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