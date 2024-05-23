Игрок «Аталанты» Лукман высказался о «Байере» после победы в финале Лиги Европы

Нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман высказался о немецком «Байере», который был соперником в финале Лиги Европы. Вчера, 22 мая, в решающем матче турнира сезона-2023/2024 «Аталанта» победила «Байер» со счётом 3:0. Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Адемола Лукман оформил хет-трик. Нападающий отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах встречи.

«Байер» — топовая команда. Она не проигрывала до этого финала. Я очень уважаю их за то, чего они добились в этом сезоне. Но мы хорошо подготовились и выполнили план на игру», — приводит слова Лукмана официальный сайт УЕФА.

«Аталанта» нанесла «Байеру» поражение, которое стало для немецкой команды первым в сезоне. «Байер» не проигрывал на протяжении 51 матча во всех турнирах.