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Игрок «Аталанты» Лукман высказался о «Байере» после победы в финале Лиги Европы

Игрок «Аталанты» Лукман высказался о «Байере» после победы в финале Лиги Европы
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Нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман высказался о немецком «Байере», который был соперником в финале Лиги Европы. Вчера, 22 мая, в решающем матче турнира сезона-2023/2024 «Аталанта» победила «Байер» со счётом 3:0. Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Адемола Лукман оформил хет-трик. Нападающий отличился на 12-й, 26-й и 75-й минутах встречи.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Байер» — топовая команда. Она не проигрывала до этого финала. Я очень уважаю их за то, чего они добились в этом сезоне. Но мы хорошо подготовились и выполнили план на игру», — приводит слова Лукмана официальный сайт УЕФА.

«Аталанта» нанесла «Байеру» поражение, которое стало для немецкой команды первым в сезоне. «Байер» не проигрывал на протяжении 51 матча во всех турнирах.

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