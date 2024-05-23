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Юран: хотелось бы, чтобы Миранчук сыграл в финале, но теперь у него в копилке трофей ЛЕ

Юран: хотелось бы, чтобы Миранчук сыграл в финале, но теперь у него в копилке трофей ЛЕ
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Известный российский тренер Сергей Юран высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Хотелось бы, что Миранчук был игроком стартового состава в финале, но, к сожалению, не получилось. Так или иначе, он участвовал в этом турнире. Это история. Поздравляю его, молодец! Теперь в копилке есть трофей Лиги Европы», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, финал Лиги Европы сезона-2023/2024 состоялся накануне, 22 мая. Игра прошла на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Встреча завершилась победой бергамасков со счётом 3:0. Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы, а «Байер» потерпел первое поражение в этом сезоне.

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