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Беляев объяснил, почему у Кононова не всё складывается в «Торпедо»

Беляев объяснил, почему у Кононова не всё складывается в «Торпедо»
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», высказался о своём бывшем тренере Олеге Кононове.

— У Кононова сейчас в «Торпедо» не очень дела идут, как и в целом после «Спартака». Верите, что он вернётся на топ-уровень?
— Ему нужно собрать свою команду, как получилось в Туле. Вспомните, какой был классный состав: Бакаев, Мирзов и Джорджевич в нападении, Лесовой, Кадири и так далее. Всех их набирал Георгиевич. Все росли, и все прибавляли. Кононов понимал, какую игру хочет построить, и набирал под неё футболистов. В «Торпедо» он работает с готовым материалом. Если бы ему дали больше возможностей, у него 100% всё получилось бы, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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