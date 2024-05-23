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«Химки» рассматривают вратаря европейской сборной и Ставера из «Енисея»

«Химки» рассматривают вратаря европейской сборной и Ставера из «Енисея»
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«Химки», досрочно вышедшие в РПЛ, в качестве усиления вратарской линии рассматривают две приоритетные кандидатуры. Это вратарь некой европейской сборной и Евгений Ставер, выступающий за «Енисей». Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, ранее подмосковные «Химки» досрочно обеспечили себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Андрея Талалаева вернулись в высший дивизион спустя год после вылета. Евгению Ставеру 26 лет, за «Енисей» российский голкипер выступает с лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Ставер провёл 29 матчей во всех турнирах, пропустив 32 гола. Семь раз Евгений оставлял свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ставера в € 400 тыс. Действующий контракт футболиста с красноярским «Енисеем» рассчитан до конца июня 2024 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

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