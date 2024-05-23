Рахимов ответил, устраивает ли его восьмое место «Рубина» в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Перед последним туром «Рубин» занимает восьмое место. Команда набрала 41 очко за 29 матчей.

«Устраивает ли меня восьмое место? Возвращение после болезненного вылета было очень хорошим. Не могу судить, что было до меня, каждый тренер внёс свою лепту в выход команды. Перестройка, которая у нас была в течение всего этого года, вписывание игроков, которые пришли, это всегда достаточно сложный процесс. Здесь могут быть ошибки, но нам удалось вписать, удалось поменять многие моменты. Когда перед сезоном ставилась задача не вернуться в Первую лигу, для меня было понятно, что мы туда не опустимся. Восьмое, девятое или седьмое место, в принципе, не имеет большого значения», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».