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Беляев рассказал, против каких нападающих в РПЛ ему было сложнее всего играть

Беляев рассказал, против каких нападающих в РПЛ ему было сложнее всего играть
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, ныне выступающий за «Ленинградец», назвал трёх нападающих из Российской Премьер-Лиги, против которых ему было сложнее играть.

— Назовите трёх футболистов, против которых вам было сложнее всего играть.
— Три — слишком мало, сложно определиться. Это Сейду Думбия, Халк, Ласина Траоре, Данни, Аршавин и Кержаков. Все они очень неприятные. Кошмар любого защитника в РПЛ, — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Отметим, что ни один из упомянутых игроков уже не выступает в Российской Премьер-Лиге. Беляев перешёл в «Ленинградец» из «Арсенала» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 275 тыс.

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