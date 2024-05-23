Малафеев: предложение от «ПСЖ» не поступает каждый день, Сафонову надо всё взвесить

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Вопрос, стоит ли ему уезжать, если он будет сидеть под Доннаруммой? Или это такой шанс, который может быть раз в жизни?

Конечно, информация об интересе «ПСЖ» к Матвею — это очень серьёзно. Парижский клуб — один из грандов европейского футбола, и подобное внимание говорит о многом. Сафонов голкипер высокого уровня, он один из лучших вратарей России, и его прогресс не остаётся незамеченным.

Сложно давать советы в такой ситуации. С одной стороны, «ПСЖ» — это другой уровень, другой мир. Даже тренировки с такими мастерами пойдут на пользу. Но, с другой стороны, Матвею 25 лет, в этом возрасте очень важно играть. Длительное сидение на скамейке запасных может негативно сказаться на его развитии. Но, если честно, я не считаю Доннарумму непроходимым, такой переход может замотивировать Матвея, что он составит отличную конкуренцию основному голкиперу «ПСЖ».

Безусловно, предложение от «ПСЖ» не поступает каждый день. Это большая честь и возможность сделать качественный скачок в карьере. Матвею нужно очень хорошо подумать, взвесить все «за» и «против», обсудить ситуацию со своим агентом, семьёй, с руководством «Краснодара». И, конечно, важно прислушаться к себе, к своей интуиции. В конечном счёте это его карьера и его решение», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.