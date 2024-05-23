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Наумов: Миранчуку надо оставаться в «Аталанте», нет смысла искать что-то другое

Наумов: Миранчуку надо оставаться в «Аталанте», нет смысла искать что-то другое
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Думаю, Миранчуку надо оставаться в «Аталанте». Он там играет, входит в обойму 15-16 человек. Алексей уже привык к команде, партнёрам, получает игровое время. Не вижу смысла искать ему что-то другое. Надо просто работать, стараться и выходить на поле», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне итальянской Серии А 28-летний Алексей Миранчук провёл 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач. Также на его счету пять игр, один гол и одна результативная передача в Кубке Италии. В Лиге Европы Миранчук сыграл 10 матчей и отдал три голевые передачи.

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