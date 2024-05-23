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Проведель, которого Кафанов хотел вызвать в сборную России, попал в состав Италии на Евро

Проведель, которого Кафанов хотел вызвать в сборную России, попал в состав Италии на Евро
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Голкипер «Лацио» Иван Проведель, которого тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов хотел вызвать в национальную команду, попал в заявку Италии на чемпионат Европы — 2024.

Проведелю 30 лет, он уроженец итальянского города Порденоне, однако Иван имеет русские корни. В сезоне-2023/2024 голкипер провёл 39 матчей во всех турнирах, пропустив 45 мячей. 13 раз Ивану Проведелю удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт 30-летнего вратаря с римским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 14 млн. Свой путь на Евро-2024 сборная Италии начнёт с группы В, где сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.

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