Моуринью: когда я пришёл в «Реал», Рамос ни разу не играл даже в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в прошлом возглавлявший «Челси», «Интер» и «Реал», поделился мыслями о том, в каком состоянии находятся клубы, в которые он приходит.
«Я всегда выбираю команды, которые хотят побеждать, но находятся в тысяче миль от этих побед. Капитан „Реала“ Серхио Рамос недавно в третий раз выиграл Лигу чемпионов, но когда я пришёл в „Реал“ в 2010 году, то он ни разу не играл даже в четвертьфинале», — цитирует Моуринью AS со ссылкой на португальское издание Expresso.
Моуринью назвал единственный трофей из выигранных, копии которого у него нет