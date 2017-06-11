О. Иванов: большая честь, что «Ахмат» будет носить имя Ахмат-Хаджи Кадырова

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал, что считает правильным переименование футбольного клуба «Терек» в честь Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
«С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров», — сказал Олег Иванов.
Интервью Иванова можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Ахмата».