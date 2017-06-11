Коулман: сборной Уэльса вполне по силам повторить успех на Евро-2016

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман выразил мнение, что его команде по силам повторить свой успех на Евро-2016, где валлийцы дошли до полуфинала.
«Первый крупный турнир, на котором команда поёт гимн своей страны и доходит до полуфинала — Евро-2016, получился очень удачным. Нам вполне по силам повторить тот успех, потому что команда получила большой опыт на чемпионате Европы и ещё больше поверила в свои силы. Но, разумеется, если мы хотим снова добиться успеха, то должны очень много трудиться. Без этого ничего не будет», — цитирует Коулмана Sky Sports.
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