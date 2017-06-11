Шейдаев: это самое обидное поражение сборной Азербайджана, но оно справедливо

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Северной Ирландией (0:1).
«Сыграли хорошо. Можно даже сказать отлично. Упустили несколько моментов. Но в последний момент пропустили от соперника. Нам надо больше работать над реализацией, чтобы в дальнейшем выигрывать такие матчи.
Что скажу о своей игре? Я должен продолжать работать над собой. Это самое обидное поражение сборной Азербайджана. Но не сказал бы, что результат несправедливый. Так получилось», — цитирует Шейдаева Аzerisport.
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