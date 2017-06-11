Соланке признан лучшим игроком молодёжного чемпионата мира

Нападающий молодёжной сборной Англии Доминик Соланке признан лучшим игроком прошедшего в Южной Корее чемпионата мира U20.
В конце мая стало известно, что 19-летний форвард отказался продлевать контракт с «Челси» и 1 июля присоединится к «Ливерпулю».
Cборная Англии стала победителем молодёжного чемпионата мира. На счету Соланке 4 гола в 7 матчах.
В тройку лучших игроков турнира также вошли Федерико Вальверде (Уругвай) и Янхель Эррера (Венесуэла).
Лучшим вратарём признан голкипер англичан Фредди Вудман. Он пропустил 2 гола в 6 матчах, а в финальной игре отразил пенальти.
Лучшим бомбардиром турнира стал полузащитник сборной Италии Риккардо Орсолини, забивший 5 голов в 7 матчах.
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