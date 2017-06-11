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Женская сборная России вновь обыграла сербок в товарищеском матче

11 июня 2017, воскресенье. 17:11. Футбол

Сегодня, 11 июня, женская сборная России сыграла второй товарищеский матч с командой Сербии. Встреча прошла в Раменском на стадионе «Сатурн» и закончилась победой россиянок со счётом 2:0, сообщает официальный сайт РФС.

Голы забили Елена Данилова и Марина Фёдорова. Три дня назад сборная России также обыграла сербок (5:2).

Товарищеский матч. Женщины

Россия — Сербия — 2:0 (1:0)
Голы: Данилова, 42 (1:0); Федорова, 52 (2:0).

Россия: Беляева, Кожникова, Зиястинова, Макаренко, Шейкина (Солодкая, 81), Андреева, Чоловяга (Черномырдина, 35), Кисконен (Сочнева, 46), Карпова (Гасанова, 66), Фёдорова, Данилова.

Сербия: Костич, Вайда, Крстич (Чубрило, 55), Миятович (Янков, 55), Слович (Саванович,77), Дамьянович, Радойчич, Чанкович, Благоевич, Поляк, Тенков (Вукович, 46).

Женская сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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