Адебайор: переход в «Кристал Пэлас» — худшее решение в моей карьере

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор назвал ошибкой свой переход в «Кристал Пэлас» зимой 2016 года. В лондонском клубе форвард забил лишь один гол в 12 матчах, а спустя год уехал в турецкую команду. В АПЛ Адебайор также выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур».
«Мой опыт в английской Премьер-лиге был великолепным, мне удалось поиграть в лучших клубах страны. Мне и моей семье нравилось в Англии.
Единственную ошибку, которую я там совершил, – это переход в «Кристал Пэлас» в январе 2016 года. Сделал это только для того, чтобы удовлетворить своё окружение, которое считало, что мне пора снова начать играть в стартовом составе. Это было худшим решением в моей карьере», — цитирует Адебайора L’Équipe.