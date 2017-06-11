Сегодня, 11 июня, в Барселоне состоялся митинг в поддержку права каталонского народа на проведение референдума о независимости Каталонии. На мероприятии выступал бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, который ныне возглавляет английский «Манчестер Сити». Гвардиола прочитал манифест в поддержку референдума о независимости Каталонии.
«Мы здесь сегодня, чтобы дать ясно понять, что 1 октября мы собираемся проголосовать на референдуме, чтобы выбрать наше будущее. Мы будем голосовать, даже если испанское государство не хочет, чтобы мы это делали. Мы пытались договориться об этом 18 раз, и ответ всегда был „нет“. Этим ответом они игнорируют то, что референдум поддерживают 80 % населения. Они демонстрируют своё презрение к большинству в каталонском парламенте. У нас нет другого решения, единственный возможный ответ – голосовать.
Мы призываем международное сообщество нам помочь. Мы призываем все демократические государства в Европе и во всём мире поддержать нас в защите находящихся под угрозой прав Каталонии: свободы политического самовыражения и право голоса, чтобы противостоять нарушениям авторитарного государства», – приводит слова Гвардиолы Marca.