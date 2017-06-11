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Мората поставил «лайк» новости о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

11 июня 2017, воскресенье. 19:44. Футбол

Нападающий «Реала» Альваро Мората в «Инстаграме» поставил «лайк» записи с новостью о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

Возможный переход 24-летнего испанского футболиста в английский клуб является одной из главных тем летнего трансферного окна в европейских СМИ. Два дня назад форвард также подписался на аккаунты сразу нескольких футболистов «МЮ» в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что 12 июня Мората отправится в Англию для подписания контракта, который будет рассчитан на пять лет, а «МЮ» заплатит за форварда € 73 млн.

В Испании утверждают, что Моуринью позвонил Морате и лично пригласил его в «МЮ»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Альваро Мората Трансферы
Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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