Мората поставил «лайк» новости о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Реала» Альваро Мората в «Инстаграме» поставил «лайк» записи с новостью о его возможном переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.
Возможный переход 24-летнего испанского футболиста в английский клуб является одной из главных тем летнего трансферного окна в европейских СМИ. Два дня назад форвард также подписался на аккаунты сразу нескольких футболистов «МЮ» в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что 12 июня Мората отправится в Англию для подписания контракта, который будет рассчитан на пять лет, а «МЮ» заплатит за форварда € 73 млн.
В Испании утверждают, что Моуринью позвонил Морате и лично пригласил его в «МЮ»