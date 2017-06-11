Матюиди призвал болельщиков сборной Франции спеть гимн Англии

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди призвал болельщиков своей команды перед стартовым свистком товарищеского матча со сборной Англии 13 июня спеть английский гимн, чтобы почтить память жертв теракта в Лондоне.
3 июня на Лондонском мосту автомобиль врезался в толпу, после чего трое вооружённых террористов вышли из машины и напали на прохожих. Позже нападавших ликвидировала полиция. Жертвами атаки стали по меньшей мере восемь человек.
«Призываю всех, кто будет на стадионе, присоединиться к исполнению английского гимна. Эта страна заслуживает этого, особенно в свете недавних событий. Было бы приятно поддержать их таким способом», – цитирует Матюиди AFP.