Орлов: есть проклятые 30%, что Зобнин вообще перестанет играть в футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о травме полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина.
«Я часто слышу реплики болельщиков о том, что они по восемь часов стоят у станка, но никогда не заработают таких денег, как футболисты. Ребята, а вы посмотрите, например, на Зобнина. Это открытие сезона, очень способный футболист. Он получил серьёзную травму, крестообразные связки. 70% за то, что он восстановится, но есть проклятые 30%, что он вообще перестанет играть в футбол. Вы посмотрите на карьеру Файзулина, он уже несколько лет не играет. Представляете, как жалко этих ребят. И то, что они зарабатывают… Пусть они заработают за тот маленький отрезок, когда играют», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.