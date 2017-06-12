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Паршивлюк: представлю себя в любом клубе РФПЛ, кроме одного всем известного

12 июня 2017, понедельник. 11:48. Футбол

Защитник Сергей Паршивлюк, перешедший из «Анжи» в «Ростов», признался, что может представить себя в любой команде Премьер-Лиги, кроме одной, при этом не уточнив её названия.

«Я говорил, что если я буду нужен „Спартаку“, то я себя в другой команде не представляю. Но так как я оказался не нужен „Спартаку“, то играть человеку надо и нужно искать новое место работы. Поэтому сейчас я легко представлю себя в майке практически любой команды, кроме, наверное, одной всем известной», — сказал Паршивлюк в интервью клубному телевидению.

Паршивлюк: говорят, что «Ростову» крышка, но команда боевитая
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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ФК Ростов ФК Спартак Сергей Паршивлюк
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12 июня 2017, понедельник
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