«Спартак» вышел из отпуска, первая группа игроков прошла медосмотр

Футболисты московского «Спартака» вышли из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Первые десять спартаковцев прибыли в Лужники на медицинское обследование, которое по традиции состоялось в Клинике спортивной медицины. Серию тестов 12 июня прошли Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Луис Адриано, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, Андрей Ещенко, Денис Давыдов, Игорь Леонтьев, Александр Зуев и Аяз Гулиев. Напомним, что Зуев вернулся из аренды в «Крылья Советов», а у Гулиева завершился срок аренды в «Анжи».
Руководили процессом глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов и новый врач команды Андрей Багдасарян. Отметим, что, помимо Багдасаряна, медицинский штаб клуба накануне старта предстоящего сезона пополнили остеопат и мануальный терапевт Владимир Вековищев, а также массажист Николай Баркалов.
Завтра медобследование пройдёт вторая группа игроков — Сердар Таски, Александр Селихов, Георгий Тигиев, Денис Кутин, Артём Тимофеев и Артём Самсонов.
14 июня спартаковцы проведут первую после отпуска тренировку. 19 июня к работе приступят Квинси Промес, Ивелин Попов и Зе Луиш, которые были заняты в своих сборных, 20 июня Джано Ананидзе, тренировавшийся в составе сборной Грузии.
Позже к команде присоединятся Денис Глушаков, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Самедов, которые будут выступать на Кубке Конфедераций в составе сборной России. Всем им также предстоит пройти медицинское обследование.
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