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Карамбё: Хамес Родригес может играть за «Реал», всё зависит от него

12 июня 2017, понедельник. 12:55. Футбол

Бывший игрок «Реала» Кристиан Карамбё считает, что полузащитник Хамес Родригес может быть полезен мадридцам, но всё зависит от самого игрока. В прессе неоднократно появлялась информация о возможном уходе колумбийца. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Интер».

«Желание Хамеса играть и демонстрировать свой талант – нормально. Он может играть за «Реал», но всё зависит от самого Хамеса. Он должен показывать гораздо больше, чем делает сейчас, к примеру, так, как это было в матче с «Барселоной», — цитирует Карамбё La Vanguardia.

В матче 33-го тура испанской Примеры, который «Реал» проиграл «Барселоне» (2:3), Хамес Родригес отметился голом.

Хамес покинет «Реал», так как Зидан останется на посту главного тренера
Источник: La Vanguardia Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Хамес Родригес
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
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