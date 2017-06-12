Карамбё: Хамес Родригес может играть за «Реал», всё зависит от него

Бывший игрок «Реала» Кристиан Карамбё считает, что полузащитник Хамес Родригес может быть полезен мадридцам, но всё зависит от самого игрока. В прессе неоднократно появлялась информация о возможном уходе колумбийца. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Интер».
«Желание Хамеса играть и демонстрировать свой талант – нормально. Он может играть за «Реал», но всё зависит от самого Хамеса. Он должен показывать гораздо больше, чем делает сейчас, к примеру, так, как это было в матче с «Барселоной», — цитирует Карамбё La Vanguardia.
В матче 33-го тура испанской Примеры, который «Реал» проиграл «Барселоне» (2:3), Хамес Родригес отметился голом.