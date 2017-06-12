Экс-игрок «Милана»: нужно быть осторожным, сравнивая Доннарумму с Роналду

Бывший вратарь «Милана» Джованни Галли считает, что не следует перебарщивать с похвалой в адрес голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы. Многие считают, что Доннарумма среди вратарей сопоставим с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Нужно быть осторожным, сравнивая Доннарумму с Роналду. Криштиану уже выиграл пять «Золотых мячей». Я говорю пять, поскольку не сомневаюсь, что в этом году трофей вновь достанется ему. У Доннаруммы есть все предпосылки, чтобы стать великим вратарём, но он провёл только 50 матчей в чемпионате Италии», — приводит слова Галли Bernabeu Digital.