Роналду считает, что А. Силва может стать его наследником в сборной Португалии

Нападающий «Порту» и сборной Португалии Андре Силва может стать наследником Криштиану Роналду в национальной команде. Об этом рассказал сам форвард «Реала».
«Когда я завершу карьеру, Португалия будет в хороших руках, потому что у них уже есть большой нападающий. Это Андре Силва», — цитирует Роналду Gazzetta dello Sport.
Напомним, что 22-летний футболист находится в шаге от перехода в «Милан». По сведениям итальянских СМИ, Силва уже прилетел в «столицу моды», чтобы пройти медосмотр.
В текущем отборочном турнире ЧМ-2018 Андре Силва в 6 матчах забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.
А. Силва, которым интересовался «Зенит», 12 июня может перейти в «Милан»