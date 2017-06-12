А. Силва, которым интересовался «Зенит», в понедельник может перейти в «Милан»

Нападающий португальского «Порту» Андре Силва перейдёт в «Милан» за € 38 млн, сообщает Football ltalia.
По информации издания, в понедельник утром 21-летний футболист пройдёт медицинское обследование в итальянском клубе перед тем, как будет официально представлен журналистам в качестве новичка «Милана». В воскресенье игрок вместе со своим агентом Жорже Мендешем встретились с руководством клуба.
Отмечается, что Силва подпишет соглашение сроком на пять лет. В действующем контракте нападающего с «Порту» прописана сумма отступных в размере € 60 млн, однако португальский клуб готов уступить игрока миланцам за € 38 млн, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.
Накануне португальское издание Record сообщило, что «Зенит» поборется с «Миланом» за Силву.